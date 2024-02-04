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У Бєлгороді сталося масове аварійне відключення світла

Неділя 04 лютого 2024 00:12
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У Бєлгороді сталося масове аварійне відключення світла Фото: у російському Бєлгороді стався частковий "блекаут" (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У місті Бєлгород (Росія) сталося масове аварійне відключення електроенергії ввечері у суботу, і без світла лишилося кілька вулиць у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Бєлгорода Валентина Демідова та місцеві пабліки.

Як стверджує місцева влада, "блекаут" стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.

Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.

Аварійні відключення у місті були зафіксовані частково по:

  • вул. 60 років Жовтня,
  • вул. Спортивна,
  • вул. Губкіна,
  • вул. Газовиків,
  • вул. Сургутська,
  • вул. Будьонного,
  • мікрорайоні "Новий-1",
  • мікрорайоні "Новий-2".

Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким "блекаутом".

Між тим у місцевих пабліках оприлюднили кадри з міста, де сталося відключення світла.

"Блекаути" в Росії

Нагадаємо, останніми місяцями на території РФ все частіше трапляються різноманітні надзвичайні події з відключенням електроенергії внаслідок вибухів та інших аварійних ситуацій.

Так, зауважимо, що у країні-агресорі після початку широкомасштабної війни проти України почастішали пожежі на різних об'єктах. У близьких до України регіонах це часто викликано ударами дронів.

Раніше повідомлялося, що 23 січня у російському Владивостоці після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, внаслідок чого було знеструмлено сотні будинків.

Перед тим у січні у Ростові-на-Дону багато районів залишились без світла. У частині районів міста впав тиск води в кранах і зникло опалення.

Також ми писали раніше, що деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів морозу.

А до того влада Курської області заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.

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Російська Федерація блекаут Електроенергія Бєлгород
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