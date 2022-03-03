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Над Белгород-Днестровским сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться

Автор: Сергей Пышкин

Над Белгород-Днестровским сбили самолет военных Российской Федерации. Пилот успел катапультироваться - его уже разыскивают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Всем, кто видел куда приземлился вражеский пилот - обратиться по телефону:

  • 04849 3-33-33;
  • 0673330623.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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