У Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту

Нагадаємо, вчора, 24 липня, у Парижі затримали громадянина Росії за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. У його резиденції знайшли докази підготовки до дестабілізації під час Олімпіади.

Додамо, у березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.

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