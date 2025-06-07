UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Бельгії вбили дружину та 6-річну доньку українського військового

Фото: у Бельгії вбили дружину і доньку українського військового (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У бельгійському місту Хаасроде вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT та Sudinfo.

Вранці 6 червня жителі Хаасроде повідомили про пожежу у будинку, де проживала українська сім'я. Раніше це був будинок місцевого священника. 

Рятувальники на місці пожежі виявили тіло 46-річної жінки та шестирічну дівчинку з численними ножовими пораненнями. На момент прибуття пожежників жінка вже померла, доньку намагалися врятувати.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом подвійного вбивства. За попередніми висновками, будинок з громадянами України відпалили навмисно.

Як відомо, що українська сім’я проживає в Бельгії вже 3 роки, батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також залишився 16-річний син, який на момент пожежі був у школі.

 

Резонансне вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, минулого року у Німеччині виявили тіло 27-річної українки. Правоохоронці тривалий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Пізніше правоохоронці виявили тіло матері вбитої українки. За підозрою у вбивстві затримали 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка. У них знайшли немовля, яке вони викрали. Пізніше дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

У Німеччині триває суд над подружжям, яке вбило українок і викрало дитину. Вони визнали свою провину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБельгія