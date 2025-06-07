У Бельгії вбили дружину та 6-річну доньку українського військового

Вранці 6 червня жителі Хаасроде повідомили про пожежу у будинку, де проживала українська сім'я. Раніше це був будинок місцевого священника.

Рятувальники на місці пожежі виявили тіло 46-річної жінки та шестирічну дівчинку з численними ножовими пораненнями. На момент прибуття пожежників жінка вже померла, доньку намагалися врятувати.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом подвійного вбивства. За попередніми висновками, будинок з громадянами України відпалили навмисно.

Як відомо, що українська сім’я проживає в Бельгії вже 3 роки, батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також залишився 16-річний син, який на момент пожежі був у школі.