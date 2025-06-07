У Бельгії вбили дружину та 6-річну доньку українського військового
У бельгійському місту Хаасроде вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT та Sudinfo.
Вранці 6 червня жителі Хаасроде повідомили про пожежу у будинку, де проживала українська сім'я. Раніше це був будинок місцевого священника.
Рятувальники на місці пожежі виявили тіло 46-річної жінки та шестирічну дівчинку з численними ножовими пораненнями. На момент прибуття пожежників жінка вже померла, доньку намагалися врятувати.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом подвійного вбивства. За попередніми висновками, будинок з громадянами України відпалили навмисно.
Як відомо, що українська сім’я проживає в Бельгії вже 3 роки, батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також залишився 16-річний син, який на момент пожежі був у школі.
Резонансне вбивство українців у Німеччині
Нагадаємо, минулого року у Німеччині виявили тіло 27-річної українки. Правоохоронці тривалий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.
Пізніше правоохоронці виявили тіло матері вбитої українки. За підозрою у вбивстві затримали 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка. У них знайшли немовля, яке вони викрали. Пізніше дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.
У Німеччині триває суд над подружжям, яке вбило українок і викрало дитину. Вони визнали свою провину.
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