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У Бельгії вбили дружину та 6-річну доньку українського військового

Хаасроде, Субота 07 червня 2025 13:02
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У Бельгії вбили дружину та 6-річну доньку українського військового Фото: у Бельгії вбили дружину і доньку українського військового (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У бельгійському місту Хаасроде вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT та Sudinfo.

Вранці 6 червня жителі Хаасроде повідомили про пожежу у будинку, де проживала українська сім'я. Раніше це був будинок місцевого священника.

Рятувальники на місці пожежі виявили тіло 46-річної жінки та шестирічну дівчинку з численними ножовими пораненнями. На момент прибуття пожежників жінка вже померла, доньку намагалися врятувати.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом подвійного вбивства. За попередніми висновками, будинок з громадянами України відпалили навмисно.

Як відомо, що українська сім’я проживає в Бельгії вже 3 роки, батько дівчинки воює на фронті в Україні. У жінки також залишився 16-річний син, який на момент пожежі був у школі.

Резонансне вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, минулого року у Німеччині виявили тіло 27-річної українки. Правоохоронці тривалий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Пізніше правоохоронці виявили тіло матері вбитої українки. За підозрою у вбивстві затримали 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка. У них знайшли немовля, яке вони викрали. Пізніше дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

У Німеччині триває суд над подружжям, яке вбило українок і викрало дитину. Вони визнали свою провину.

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