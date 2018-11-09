Бельгия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

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Победы одного лишь "Динамо" оказалось мало

Украина позволила оторваться вперед Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4 тура групповых этапов еврокубков. Об этом сообщает zbirna.com.

Победа "Динамо" над "Ренном" (3:1) в Лиге Европы пополнила копилку нашей ассоциации на 0,4 балла. "Шахтер", проиграв в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" (0:6), и "Ворскла", уступившая в ЛЕ "Карабаху" (0:1), баллов не принесли.

Бельгия благодаря победе "Брюгге" над "Монако" (4:0) в ЛЧ и ничьей "Генка" с "Бешикташем" (1:1) суммарно набрала 0,6 рейтинговых баллов и уже оторвалась от нас на 0,2, а Турция благодаря "Фенербахче" и "Бешикташу", также добыв 0,6 балла, чуть приблизилась.