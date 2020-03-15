В Бельгии зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Количество жителей Бельгии, которые заразились коронавирусом, достигло 689 человек

В Бельгии в результате заражения коронавирусом скончались уже четыре человека. Об этом сообщили в Национальном кризисном центре страны, передает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

Отмечается, что четвертой жертве коронавируса было 80 лет.

За последние сутки количество людей, у которых подтверждена инфекция COVID-19, увеличилась на 133, 97 человек госпитализированы, 24 пациента находятся в реанимации.

В общем в Бельгии коронавирусом заразились 689 человек.

Напомним, общая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждено 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Ранее в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, 13 марта в Украине был зафиксирован первый летальный случай от коронавирус COVID-19. Жертвой стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.