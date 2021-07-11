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В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

Автор: Анастасия Рокитна

В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса. Она заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и штаммом "Бета", впервые обнаруженным в Южной Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Уже через 5 дней после госпитализации больная умерла.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что у нее два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, именно ли двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больного.

Напомним, китайская вакцина CoronaVac эффективна 83,5%. Об этом говорят исследования, проведенные в Турции.

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