В Бельгии для тушения пожаров электромобилей используют специальные контейнеры с водой

Электромобиль помещается в контейнер с водой уже после тушения пожара. Это необходимо для полного охлаждения батареи, чтобы она не загорелась снова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Hulpverleningszone Oost в Facebook.
Пожарники из Hulpverleningszone Oost (
Поэтому бельгийцы, как в данном случае, для тушения пожара используют не только пену, чтобы сбить пламя, а и специальный контейнер с водой. В него электрокар или гибрид с батареей погружает уже после тушения огня. Зачем?
Поврежденный аккумулятор может загореться снова через некоторое время из-за химической реакции в батарее. Чтобы остановить этот процесс, нужно очень долго охлаждать аккумуляторный блок. Вот для этого и используются специальный контейнер.
У этого метода есть и недостатки. Первый и самый очевидный - после окунания в ванну электромобиль, по сути, можно отправлять на утилизацию, ведь от длительного контакта с водой придут в негодность не только электрические компоненты и проводка, а и отделка салона.
Во-вторых, вода из контейнера, в которую неминуемо попадет какое-то количество электролита, также подлежит утилизации и специальной очистке - просто так в реку ее не сольешь.
В итоге стоимость тушения пожара по такой методике и ее вред на окружающую среду оказываются чересчур велики. Тем не менее по мере роста количества электромобилей вопрос быстрого тушения их возгораний приобретает все большее значение. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим новые технологии в этой сфере.
Напомним, американские ученые создали робота для разборки и утилизации батарей электромобилей. Робот может разбирать батареи любого типа.