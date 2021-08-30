В Бельгии для тушения пожаров электромобилей используют специальные контейнеры с водой

Пожарники из Hulpverleningszone Oost (

Поэтому бельгийцы, как в данном случае, для тушения пожара используют не только пену, чтобы сбить пламя, а и специальный контейнер с водой. В него электрокар или гибрид с батареей погружает уже после тушения огня. Зачем?

Поврежденный аккумулятор может загореться снова через некоторое время из-за химической реакции в батарее. Чтобы остановить этот процесс, нужно очень долго охлаждать аккумуляторный блок. Вот для этого и используются специальный контейнер.

Контейнер представляет собой съемный кузов, который монтируется на шасси грузовика. При погружении в него электрокара он размещается на земле на безопасном удалении.

У этого метода есть и недостатки. Первый и самый очевидный - после окунания в ванну электромобиль, по сути, можно отправлять на утилизацию, ведь от длительного контакта с водой придут в негодность не только электрические компоненты и проводка, а и отделка салона.

Во-вторых, вода из контейнера, в которую неминуемо попадет какое-то количество электролита, также подлежит утилизации и специальной очистке - просто так в реку ее не сольешь.

В итоге стоимость тушения пожара по такой методике и ее вред на окружающую среду оказываются чересчур велики. Тем не менее по мере роста количества электромобилей вопрос быстрого тушения их возгораний приобретает все большее значение. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим новые технологии в этой сфере.