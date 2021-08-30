В Бельгии для тушения пожаров электромобилей используют специальные контейнеры с водой

Электромобиль помещается в контейнер с водой уже после тушения пожара. Это необходимо для полного охлаждения батареи, чтобы она не загорелась снова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Hulpverleningszone Oost в Facebook.

Пожарники из Hulpverleningszone Oost ( зона экстренной помощи Восточный Фламандский Брабант в Бельгии) на своей станице в Facebook рассказали о новом способе тушения пожаров электромобилей и гибридных авто с тяговой электрической батареей.

Возгорания электромобилей происходят не чаще, чем обычных авто с ДВС, но, по понятным причинам, привлекают куда больше внимания со стороны общественности и СМИ. Да и последствия таких пожаров, как правило, более значительны. Например, недавно, как сообщало РБК-Украина, в Нидерландах электрокар Volkswagen ID.3 загорелся сразу после зарядки и сгорел дотла.

Поэтому бельгийцы, как в данном случае, для тушения пожара используют не только пену, чтобы сбить пламя, а и специальный контейнер с водой. В него электрокар или гибрид с батареей погружает уже после тушения огня. Зачем?

Поврежденный аккумулятор может загореться снова через некоторое время из-за химической реакции в батарее. Чтобы остановить этот процесс, нужно очень долго охлаждать аккумуляторный блок. Вот для этого и используются специальный контейнер.

Контейнер представляет собой съемный кузов, который монтируется на шасси грузовика. При погружении в него электрокара он размещается на земле на безопасном удалении.

У этого метода есть и недостатки. Первый и самый очевидный - после окунания в ванну электромобиль, по сути, можно отправлять на утилизацию, ведь от длительного контакта с водой придут в негодность не только электрические компоненты и проводка, а и отделка салона.

Во-вторых, вода из контейнера, в которую неминуемо попадет какое-то количество электролита, также подлежит утилизации и специальной очистке - просто так в реку ее не сольешь.

В итоге стоимость тушения пожара по такой методике и ее вред на окружающую среду оказываются чересчур велики. Тем не менее по мере роста количества электромобилей вопрос быстрого тушения их возгораний приобретает все большее значение. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим новые технологии в этой сфере.