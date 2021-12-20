В Бельгии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет
Власти Бельгии разрешили прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Это будет происходить на добровольной основе с согласия родителей или опекунов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.
Как отмечает издание, межправительственная комиссия по здравоохранению (CIM) приняла решение разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки будут делать детским вариантом препарата Pfizer/BioNTech. Две дозы планируется вводить с интервалом 21 день.
В офисе федерального министра здравоохранения Бельгии изданию уточнили, что вакцинация детей 5-11 лет от коронавируса будет проходить на добровольной основе с согласия родителей или опекунов.
Министр здравоохранения страны Крист Морреале уточнила, что при вакцинации приоритет будет отдавать детям с повышенным риском после консультации с терапевтом или педиатром, которые выявят сопутствующие заболевания. Приглашения на прививку будут разосланы в конце декабря, добавила глава ведомства.
Напомним, в начале декабря власти Бельгии усилили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
Отметим, как отметил гендиректор BioNTech Угур Шахин, остановить пандемию COVID-19 с помощью только вакцин не удастся.