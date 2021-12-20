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В Бельгии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

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Брюссель, Понедельник 20 декабря 2021 15:20
В Бельгии разрешили вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет Фото: Бельгия разрешила вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Бельгии разрешили прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет вакциной Pfizer. Это будет происходить на добровольной основе с согласия родителей или опекунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Как отмечает издание, межправительственная комиссия по здравоохранению (CIM) приняла решение разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки будут делать детским вариантом препарата Pfizer/BioNTech. Две дозы планируется вводить с интервалом 21 день.

В офисе федерального министра здравоохранения Бельгии изданию уточнили, что вакцинация детей 5-11 лет от коронавируса будет проходить на добровольной основе с согласия родителей или опекунов.

Министр здравоохранения страны Крист Морреале уточнила, что при вакцинации приоритет будет отдавать детям с повышенным риском после консультации с терапевтом или педиатром, которые выявят сопутствующие заболевания. Приглашения на прививку будут разосланы в конце декабря, добавила глава ведомства.

Напомним, в начале декабря власти Бельгии усилили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Отметим, как отметил гендиректор BioNTech Угур Шахин, остановить пандемию COVID-19 с помощью только вакцин не удастся.

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