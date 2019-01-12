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В Бельгии погиб участник акции "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 05:39
В Бельгии погиб участник акции "желтых жилетов"
Фото: на месте происшествия в Бельгии (rtbf.be)

На одного из манифестантов, блокировавших движение на выезде из Визе, наехал грузовик

В Бельгии на участника акции бельгийских "желтых жилетов", перекрывших автомагистраль Льеж - Маастрихт близ города Визе наехал грузовик, в результате чего протестующий скончался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 11 января.

В полиции сообщили, что около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Водитель грузовика, сбившего манифестанта, задержан для допроса, предварительно полиция считает это несчастным случаем.

Начато расследование, участок дороги временно закрыт.

Напомним, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что почти 60% дорожных радаров были повреждены с начала движения "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающей на многих языках.

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