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В Бельгии хотят проводить вакцинацию от COVID одной дозой: это ускорит процесс

Бельгия, Понедельник 28 декабря 2020 13:03
В Бельгии хотят проводить вакцинацию от COVID одной дозой: это ускорит процесс
Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Бельгии рассматривает возможность проведения вакцинации населения от коронавируса не двумя, а одной дозой. Это может позволить до лета привить все население страны.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Стратегия "одной дозы" при вакцинации населения позволит ускорить процесс, чтобы как можно больше людей получили вакцину от COVID-19.

"Это позволит быстрее охватить большее количество людей и быстрее достичь группового иммунитета", - заявил бельгийский эпидемиолог Пьер Ван Дамм.

Подобная стратегия вакцинации также изучается в канадской провинции Квебек. Ее применение позволит получить одну дозу вакцины всему населению Бельгии уже к лету 2021 года. Однако в таком случае период между вакцинацией придется увеличить до шести месяцев.

"Исследование вакцины Pfizer показывает, что она обеспечивает хорошую защиту до 90 процентов после начальной дозы. Вторая доза служит для максимальной защиты и активации памяти нашего тела для максимального эффекта. Но с такой активацией памяти вы можете подождать шесть месяцев", - отметил бельгийский вирусолог Йохан Нейтс.

Первыми вакцину от коронавируса 28 декабря получат жители трех домов престарелых в Брюсселе, Антверпене и Монсе.

Напомним, 27 декабря в Европе началась массовая вакцинация населения против коронавируса препаратом компаний BioNTech-Pfizer.

Также сообщалось, что компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своей вакцины к максимальным показателям. Сейчас ее эффективность превышает 90%.

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