Беленюк объяснил, почему забрал из полиции заявление о расистских оскорблениях

Инцидент произошел 13 августа этого года. Посреди дня в центре Киева к Беленюку подошла группа молодых парней. Они начали оскорблять нардепа, акцентируя внимание на его цвете кожи, и провоцировать конфликт.

На ситуацию оперативно отреагировало руководство страны и правоохранители. Полиция открыла дело, а президент Владимир Зеленский публично поддержал Беленюка и призвал силовиков пресекать такие преступления.

Но уголовное производство было закрыто без лишней огласки менее чем через две недели.

Пострадавший утверждает, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "некой организации, имеющей позитивный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.

"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", - объяснил депутат свое решение.