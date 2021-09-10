UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беленюк объяснил, почему забрал из полиции заявление о расистских оскорблениях

Автор: Олег Черныш

Народный депутат Жан Беленюк объяснил, почему решил забрать заявление о расистских оскорблениях относительно него. Он назвал ситуацию "исчерпанной".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью".

Инцидент произошел 13 августа этого года. Посреди дня в центре Киева к Беленюку подошла группа молодых парней. Они начали оскорблять нардепа, акцентируя внимание на его цвете кожи, и провоцировать конфликт.

На ситуацию оперативно отреагировало руководство страны и правоохранители. Полиция открыла дело, а президент Владимир Зеленский публично поддержал Беленюка и призвал силовиков пресекать такие преступления.

Но уголовное производство было закрыто без лишней огласки менее чем через две недели.

Пострадавший утверждает, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "некой организации, имеющей позитивный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.

"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", - объяснил депутат свое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жан Беленюкненависть