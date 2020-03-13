"Белавиа" отменяет рейсы в Украину из-за коронавируса

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Украину из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что белорусская компания отменила четыре рейса между Харьковом и Минском.

Кроме Украины также компания отменила некоторые рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.

В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой коронавируса "Белавиа" приняла решение отменить все полеты:

по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 15 апреля 2020 включительно;

по маршруту Минск-Рим-Минск с 16 марта по 15 апреля 2020 включительно.

Кроме того, с 13 по 31 марта 2020 года авиакомпания Белавиа отменяет выполнение рейсов по вторникам и четвергам по маршруту Минск-Тель-Авив-Минск , оставляя в расписании полеты только по воскресеньям.

Еще отменены все рейсы по маршруту Минск-Ашхабад-Минск с 5 марта по 1 апреля 2020 включительно.

Напомним, из-за вспышки вируса, почти отменила половину рейсов Lufthansa. Не справилась с экономическими трудностями в связи с коронавирусом и британская авиакомпания Flybe, которая в итоге объявила себя банкротом.

Кроме того, через коронавирус авиакомпания "МАУ" отменила перелеты в 16 стран.