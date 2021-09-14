В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID
Фото: В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Беларуси началась четвертая волна пандемии коронавируса. В связи с этим власти провели заседания для противодействия распространения COVID в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Беларуси.
"Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь", - говорится в сообщении.
В частности, власти обсудили вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом.
А также отдельно подняли вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовность их к перепрофилированию.