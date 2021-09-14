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В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID

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Минск, Вторник 14 сентября 2021 17:22
В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID Фото: В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Беларуси началась четвертая волна пандемии коронавируса. В связи с этим власти провели заседания для противодействия распространения COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Беларуси.

"Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь", - говорится в сообщении.

В частности, власти обсудили вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом.

А также отдельно подняли вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовность их к перепрофилированию.

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