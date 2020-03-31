В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер скончался в ночь на 31 марта.

Пациент вместе с женой был госпитализированы более недели назад. Сперва тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.

Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что мужчине не ездил заграницу в ближайшее время.

По официальным данным в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Израиле утвердили новые меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%.

Также сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавируса среди врачей возросло до 63 человек. Всего насчитывают 8538 медицинских работников, которые имеют заражение коронавирусом, из них 595 заразились в течение последних суток.