В Беларуси коронавирусом заболели более 20 тыс. человек

В Беларуси по состоянию на четверг, 7 мая, лабораторно подтвердили 20 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Белта".

При этом сообщается, что общее число заболевших вирусом составляет 8,7% от количества проведенных тестов.

"Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Также от вируса выздоровели и выписаны 5 067 пациентов. Однако за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусом.

Напомним, Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом во Всемирной организации здравоохранения призывали страну ужесточить карантин.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

Кроме того, он заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Позже в ВОЗ заявили, что обеспокоены таким решением властей.