UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

Автор: Татьяна Самарук

Крупнейший белорусский банк вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, которые привязаны к рублевым счетам. Отметим, что ранее такое ограничение ввели в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу "Беларусбанку".

В частности, в течение суток за границей белорусы теперь смогут получить наличными или потратить до 400 рублей.

Такие ограничения будут действовать уже с 00:00 13 марта.

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему.

Также мы писали, что криптобиржа Binance не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь