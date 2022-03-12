В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

Крупнейший белорусский банк вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, которые привязаны к рублевым счетам. Отметим, что ранее такое ограничение ввели в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу "Беларусбанку".
В частности, в течение суток за границей белорусы теперь смогут получить наличными или потратить до 400 рублей.
Такие ограничения будут действовать уже с 00:00 13 марта.
Ранее мы сообщали, что в России заблокировали Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему.
Также мы писали, что криптобиржа Binance не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.
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