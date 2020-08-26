В Беларуси создали комиссию по проверке случаев избиения протестующих

Случаи избиения участников протеста в Беларуси проверит специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси в Telegram.

Сообщается, что на сегодня подразделения Следственного комитета продолжают проверки по заявлениям о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий. Проверки проводятся с целью установить причастность силовиков к избиению протестующих при задержании, доставке и содержании их в изоляторах.

Также сообщается, что каждая проверка находится на контроле Генпрокуратуры, а для координации работы создана межведомственная комиссия с участием представителей вышеперечисленных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 человек.

Вильнюс запретит им въезд в Литву и заморозит активы в банках.

Отметим, накануне силовики в Гродно применили слезоточивый газ при разгоне митингующих.