В Беларуси разминируют территорию, где ранее находились военные РФ

В Беларуси проводят разминирование территории, где ранее базировались подразделения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, на территории Гомельской области республики Беларусь проводятся работы по разминированию территории в районах бывшего базирования подразделений России.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники захватили военные трофеи из Северной Осетии.

Также мы писали, что украинские военные пошли в контрнаступление на Изюмском направлении.

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