UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси проводят предварительные испытания вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Белорусская вакцина от COVID-19 проходит предварительные испытания. Предстоят еще доклинические испытания, а затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, постановка на производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) Беларуси заявили, что разработан прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса.

"В настоящее время проводятся предварительные испытания. Это еще доклиническе испытания. Проведены испытания in vitro ("в пробирке") и испытания на животных (на ряде групп мышей) вакцины, полученной из нескольких штаммов - индийского, британского и ряда других", - рассказал директор РНПЦ Владимир Горбунов.

В то же время в Беларури расчитывают, что для поставки вакцины на производство будет необходимо около года.

Напомним, в начале мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВакцина от коронавируса