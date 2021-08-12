В Беларуси проводят предварительные испытания вакцины от коронавируса

Белорусская вакцина от COVID-19 проходит предварительные испытания. Предстоят еще доклинические испытания, а затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, постановка на производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА" .

В Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) Беларуси заявили, что разработан прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса.

"В настоящее время проводятся предварительные испытания. Это еще доклиническе испытания. Проведены испытания in vitro ("в пробирке") и испытания на животных (на ряде групп мышей) вакцины, полученной из нескольких штаммов - индийского, британского и ряда других", - рассказал директор РНПЦ Владимир Горбунов.

В то же время в Беларури расчитывают, что для поставки вакцины на производство будет необходимо около года.