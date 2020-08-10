В Беларуси погиб мужчина, которого сбил автозак в ходе протестов

В Беларуси скончался один из участников акции протеста, который был сбит автозаком. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщили правозащитники "Вясны".

Сообщается, что инцидент произошел в Минске в ночь с 9 на 10 августа.

"Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения с его спецтехникой на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти", - говорится в сообщении.

Также по данным правозащитников, в больницах Минска находятся десятки пострадавших. Ранеными заняты два отделения военного госпиталя. Кроме этого пострадавшие находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска.

Напомним, в Беларуси 9 августа завершилось голосование за президента. После этого в стране начались массовые беспорядки, которые сопровождались насилием на улицах.

Как писало РБК-Украина, во время акции протеста в Минске автозак въехал в толпу демонстрантов, один из которых запрыгнул на бампер автомобиля, после чего упал под колеса.

Ранее в Беларуси сообщали о первом погибшем в ходе протестов, которым стал Евгений Звичкин, при этом пока неизвестно, связан ли этот случай с ним.

Отметим, по предварительным результатам голосования, победу с более чем 80% голосов получил Александр Лукашенко, при этом в ЦИК сообщили, что результаты вряд ли изменятся после официального оглашения.