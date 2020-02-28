В Беларуси подтвердили первый случай коронавируса

В Беларуси в четверг, 27 февраля, подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси.

По данным ведомства, коронавирус подтвердили у студента, который недавно прилетел из Ирана. Результаты теста на коронавирус были положительными. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

"При лабораторном типировании 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, которые контактировали с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия для недопущения распространения коронавируса. Белорусские власти решили проводить обследование и лабораторную диагностику граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.

Напомним, что за последнюю неделю новый коронавирус был обнаружен в 20 странах. Болезнь обнаружили в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Как писало РБК-Украина, вчера стало известно о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Коронавирусом заболел иностранец, проживающий в Эстонии на постоянной основе.

Также первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Дании. Зараженный человек вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.