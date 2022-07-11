В Беларуси планируют ограничивать выезд граждан за границу: кого это касается

Ограничение может быть введено сроком до пол года.

Выезд также запретят и тем, против кого ведется "административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".

Силовикам будут разрешать выезд только с разрешения руководства и сдачи биометрических паспортов.

Законопроект коснется военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:

Вооруженных сил;

органов пограничной службы;

внутренних войск Министерства внутренних дел;

органов государственной безопасности;

транспортных войск;

Службы безопасности президента;

Оперативно-аналитического центра;

Следственного комитета;

Государственного комитета судебных экспертиз;

органов внутренних дел;

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Пока законопроект только поступил в парламент и его должны рассмотреть во время осенней сессии.