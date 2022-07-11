В Беларуси планируют ограничивать выезд граждан за границу: кого это касается

В Беларуси планируют ограничивать выезд гражданам за границу. Среди причин якобы это противоречит национальной безопасности страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Зеркало".
Ограничение может быть введено сроком до пол года.
Выезд также запретят и тем, против кого ведется "административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".
Силовикам будут разрешать выезд только с разрешения руководства и сдачи биометрических паспортов.
Законопроект коснется военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:
Пока законопроект только поступил в парламент и его должны рассмотреть во время осенней сессии.
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