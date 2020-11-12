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В Беларуси открыли 900 уголовных дел из-за выборов, - правозащитники

Автор: Артур Родивилов

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны. Речь о делах на кандидатов, сотрудников их штабов, а также на участников акций протеста.

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Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна".

По его данным, чаще всего, дела заводят по статьям: о массовых беспорядках, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, насилии в отношении силовиков, организации или участии в "действиях, грубо нарушающих общественный порядок" - дела по этой статье против активистов массово возбуждались в мае и июле.

Также сообщается о возбуждении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов, о клевете, хулиганстве и других статьях Угловного Кодекса Беларуси, добавили правозащитники.

По их подсчетам, за полгода, прошедших с начала президентской кампании-2020, в Белоруссии за участие в мирных демонстрациях задержали в общей сложности 16 тысяч человек.

Отметим, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались демонстрации, непосредственно в Минске были приговорены 3 тысячи человек.

Также РБК-Украина писало, что ЕС согласовал введение санкций против Александра Лукашенко.

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