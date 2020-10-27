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В Беларуси открыли более 500 дел в связи с протестами

Минск, Вторник 27 октября 2020 21:22
В Беларуси открыли более 500 дел в связи с протестами
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

В Беларуси открыто уже более 500 уголовных дел в связи с протестами. Отмечается рост "беспорядков".

Об этом сообщают в генпрокуратуре Беларуси.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - заявил представитель генпрокуратуре Беларуси Андрей Сербун.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в понедельник, 26 октября, задержали 581 протестующего во время общенациональной забастовки. Больше всего задержаний было зафиксировано в Минске - 486.

Также РБК-Украина писало, что с начала суток, 27 октября, силовики задержали уже 33 участников протестных акций. Задержания зафиксированы в Минске, Бобруйске, Гродно, Смолевичах, Полоцке.

Кроме этого, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами.

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