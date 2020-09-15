В Беларуси оштрафовали трех журналистов

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Суд Октябрьского района Минска оштрафовал двух журналистов телеканала "Белсат" за "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". Еще одну журналистку проекта Reform.by обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Об этом сообщает Naviny.by.

Как сообщается, съемочную группу "Белсат" задержали во время освещения женского марша 12 сентября в Минске, посадили в микроавтобус и увезли в УВД Октябрьского района. У них также изъяли оборудование.

После этого, журналистов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Максима Калитовського оштрафовали на 1350 белорусских рублей (14 860 грн). На них составили протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции), однако суд отправил их на доработку.

Кроме того, на 270 рублей оштрафована журналистка проекта Reform.by Ирина Купцевич. По информации "БАЖ", утром ей позвонил участковый и попросил прийти ознакомиться с материалами проверки по делу, суть которого он назвать по телефону отказался. Когда Купцевич пришла, ее задержали по ст. 23.34 КоАП.

Напомним, ранее в Беларуси суд Московского района Минска оштрафовал семь студенток за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета.

Также в Беларуси составили более 200 административных протоколов на детей, обвинив их в участии в массовых беспорядках.