ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси оштрафовали трех журналистов

Минск, Вторник 15 сентября 2020 21:14
В Беларуси оштрафовали трех журналистов
Фото: микрофон (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал двух журналистов телеканала "Белсат" за "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". Еще одну журналистку проекта Reform.by обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Об этом сообщает Naviny.by.

Как сообщается, съемочную группу "Белсат" задержали во время освещения женского марша 12 сентября в Минске, посадили в микроавтобус и увезли в УВД Октябрьского района. У них также изъяли оборудование.

После этого, журналистов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Максима Калитовського оштрафовали на 1350 белорусских рублей (14 860 грн). На них составили протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции), однако суд отправил их на доработку.

Кроме того, на 270 рублей оштрафована журналистка проекта Reform.by Ирина Купцевич. По информации "БАЖ", утром ей позвонил участковый и попросил прийти ознакомиться с материалами проверки по делу, суть которого он назвать по телефону отказался. Когда Купцевич пришла, ее задержали по ст. 23.34 КоАП.

Напомним, ранее в Беларуси суд Московского района Минска оштрафовал семь студенток за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета.

Также в Беларуси составили более 200 административных протоколов на детей, обвинив их в участии в массовых беспорядках.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Беларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь