В Беларуси неизвестные напали на посольство Ливии, пострадал дипломат

В Беларуси неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии. В результате легкие травмы получил дипломат.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Это произошло в шесть утра. Около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. В посольстве разбили стекло, выломали дверь.

"Самого временного поверенного в делах Ливии - его зовут Астейта Мухаммед Марий- пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле дипломата синяки", - говорится в сообщении.

Фото: последствия нападения (news.tut.by)

Издание пишет, что среди нападавших было несколько арабов, другие - люди славянской внешности, которые говорили на русском языке. Белорусские правоохранители не вмешивались в происходящее.

Напомним, в связи с напряженной ситуацией в Беларусь отправляют боевиков из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, в конце июля в Беларуси задержали наемников ЧВК "Вагнера".