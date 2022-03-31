В Беларуси начались репрессии против работников железных дорог

"Все силы преступного режима направлены на поиск виновных в диверсиях на железной дороге. Только на этой неделе "ручные псы" Лукашенко из КГБ Беларуси задержали уже более 30 работников железной дороги", - пишет пресс-служба.

Видео режим использует для запугивания других работников железной дороги и людей, которые выступают против войны на территории Украины.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко очень боится быть наказанным Россией за проигрыш в этой войне. И бояться действительно стоит", - добавляет пресс-служба.