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В Беларуси начались репрессии против работников железных дорог

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Четверг 31 марта 2022 18:39
В Беларуси начались репрессии против работников железных дорог Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси начались поиски виновных в диверсиях на железной дороге. Жертв насильно заставляют признаться в "содеянном".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Все силы преступного режима направлены на поиск виновных в диверсиях на железной дороге. Только на этой неделе "ручные псы" Лукашенко из КГБ Беларуси задержали уже более 30 работников железной дороги", - пишет пресс-служба.

Видео режим использует для запугивания других работников железной дороги и людей, которые выступают против войны на территории Украины.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко очень боится быть наказанным Россией за проигрыш в этой войне. И бояться действительно стоит", - добавляет пресс-служба.

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