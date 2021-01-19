В Беларуси начали делать прививки медикам российской COVID-вакциной

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса медработников, которые находятся в зоне риска. Прививки им делают российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает БелТА.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин Спутник V… Прежде всего, будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260 - Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского, 2 485 Минской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси объяснили, что вакцина была распределена по регионам в соответствии с заявками медицинских учреждений. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения вакциной "Спутник V".

Также РБК-Украина писало, что Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.