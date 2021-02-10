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В Беларуси мужчину задержали за оскорбление замглавы МВД в соцсети

Новина українською → Беларусь, Среда 10 февраля 2021 14:29
В Беларуси мужчину задержали за оскорбление замглавы МВД в соцсети Фото: вконтакте (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

В Беларуси жителя Витебска задержали за оскорбление замглавы Министерства внутренних дел республики. Оскорбление размещено в социальной сети "ВКонтакте".

Об этом сообщает БЕЛТА.

Указано, что сотрудники витебского управления ГУСБ МВД установили, что 42-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес замминистра в одной из публичных групп соцсети.

Задержанный же рассказал, что сделал это, будучи пьяным. Его также подтолкнуло общее негативное настроение в чате.

В УВД Витебского облисполкома подчеркнули, что задержанный осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном. Материалы передали следователям для дачи правовой оценки его действиям.

Напомним, в январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.

Как писало РБК-Украина, в списке политзаключенных центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.

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