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В Беларуси масштабное ДТП с туристическим автобусом. Пострадали более 40 россиян

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал 41 россиянин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Авария случилась днем 3 января на 120-м километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Там водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с автобусом. В итоге водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени.

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