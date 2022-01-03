ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси масштабное ДТП с туристическим автобусом. Пострадали более 40 россиян

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 16:55
В Беларуси масштабное ДТП с туристическим автобусом. Пострадали более 40 россиян Фото: в Беларуси произошло ДТП с автобусом (МВД Беларуси)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал 41 россиянин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Авария случилась днем 3 января на 120-м километре автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины". Там водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с автобусом. В итоге водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Российская Федерация Беларусь
NEWS
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году