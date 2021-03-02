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В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской

Новина українською → Минск, Вторник 02 марта 2021 10:11
В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.

Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сообщили в Следственном комитете.

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