В Беларуси инициировали экстрадицию Тихановской
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.
Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сообщили в Следственном комитете.
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