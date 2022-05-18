В Беларуси будут расстреливать даже за планы теракта или убийства руководителей

Александр Лукашенко подписал ранее одобренные парламентом поправки в уголовный кодекс. Теперь на территории Беларуси будут расстреливать даже за планы совершить теракт или убийства политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правовой интернет-портал Беларуси.
Согласно тексту, смертная казнь применяется за:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что инициаторами за введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма якобы стали местные депутаты.
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