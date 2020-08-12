В Беларуси бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, пострадал ребенок

В городе Гродно в Беларуси проходят протесты после выборов президента страны. В ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в результате чего пострадал 5-летний ребенок.

Об этом сообщает NEXTA.

В машине, которую сбил джип, пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью.

"Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали", - рассказал очевидец.

Пострадавшие рассказали, что силовики не сигналили, а просто ехали. Силовики, со своей стороны, сказали им что они сами виноваты и задержали водителя автомобиля, который сбили.

Напомним, вечером на Каменной Горке в Минске собралось несколько сотен человек, которые начали сооружать баррикады.

Как известно, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Страны Европы призвали правительство Беларуси вступить в диалог с оппозицией.