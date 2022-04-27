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Беларусь может ввести смертную казнь за покушение на теракты

Фото: белорусский парламент хочет расширить применение смертной казни (belta.by)
Автор: Артем Горовенко

Белорусские депутаты предлагают ввести смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. Данная мера должна продемонстрировать "решительную борьбу с террористической деятельностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Как заявила член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, внесение изменений в Уголовный кодекс предусматривает возможность смертной казни за покушение на совершение терактов.

"Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных объектов: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить четкий законодательный барьер", - отметила она.

Она добавила, что смертная казнь может грозить и за незавершенный теракт. Наказание может быть смягчено, если заблаговременно о подготовке теракта сообщат правоохранительным органам.

"Общественные обсуждения не проводились, но я думаю, что граждане Беларуси позитивно поддержат данные изменения, потому что это безопасность каждого из нас", - добавила Ленчевская.

Отметим, Беларусь остается единственной европейской страной, где есть смертная казнь. Европейский союз неоднократно призывал Минск отказаться от этой меры наказания.

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