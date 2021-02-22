Беларусь до осени получит свою вакцину от COVID, - Лукашенко

"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще есть в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь активно закупает вакцину у России.

Отметим, в прошлом году стало известно, что Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID, а на ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей - это почти 2 млн долларов.