Беларусь опережает соседние страны по темпам распространения COVID-19, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев заявил, что темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

По словам Бердыклычева, по показателю количества случаев коронавируса на 1 миллион населения Беларусь сейчас опережает все соседние страны. Также Беларусь опережает такие страны, как Финляндия, Словакия, Литва, Эстония и Латвия.

"Но при таком сравнении важно учитывать потенциал стран по проведению лабораторной диагностики для выявления инфицированных. Чем выше этот потенциал, тем лучше и полнее страна может выявлять инфицированных. В Беларуси этот показатель последовательно улучшается", - добавил представитель ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против введения карантина в стране из-за вспышки коронавируса. Лукашенко заявил, что готов в случае необходимости ввести карантин и комендантский час, но белорусам "это не нужно".

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 10 тысяч. По состоянию на 26 апреля в Беларуси было проведено почти 150 тысяч тестов на коронавирус. Известно о более 70 летальных случаях. Выздоровели почти 1700 пациентов.