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Беларусь намерена закупить 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Однако перед закупкой Минздрав хочет убедиться, чтобы в стране было 50 тысяч желающих привиться этой вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm.

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БеларусьВакцина от коронавируса