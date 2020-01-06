Беларусь намерена отказаться от доллара во внутренних расчетах за газ

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (из открытых источников)

Белорусские власти намерены реализовать активную политику по ограничению функционала инвалюты на территории Беларуси

Правительство и Нацбанк Беларуси инициируют внесение изменений в межправительственное соглашение с РФ с целью отказа от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад", ссылаясь на совместное постановление правительства и Нацбанка Беларуси №1/1 от 3 января 2020 года "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года".

После достижения договоренностей с правительством РФ об исключении расчетов в инвалюте за газ между компаниями-резидентами Беларуси, предусматривается внесение изменений в указы президента Беларуси, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в постановлении.

В соответствии с документом, белорусские власти намерены реализовать активную политику по ограничению функционала инвалюты на территории Беларуси с целью полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.