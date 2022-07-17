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В Беларусь начали массово летать военно-транспортные самолеты РФ: что известно

Фото: в Беларусь начали массово летать военно-транспортные самолеты РФ (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

За последнюю неделю значительно увеличилось число рейсов в Беларусь военно-транспортных самолетов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что в период с 9 по 17 июля только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум: 10 рейсов Ил-76, 2 рейса Ан-22, 3 рейса Ан-124.

При этом Ан-22 считается наибольшим в мире турбированным самолетом, как и Ан-124, который используют для перевозки крупногабаритного груза.

По информации издания, все самолеты что-то везли в Беларусь, однако груз остался в секрете.

Также на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он пробыл в РБ пять дней и патрулировал воздушное пространство в сопровождении истребителей - трижды по 6 часов за это время.

Прилеты самолетов РФ в Беларусь за последнюю неделю (t.me/Hajun_BY)

Напомним, в приграничный с Украиной Ельск 15 июля прибыл эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".

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