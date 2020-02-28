Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса

Беларусь не намерена закрывать свои границы из-за зафиксированного случая коронавируса в стране. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передают местные СМИ.

По его словам, предпринятые в связи с выявлением случая коронавируса меры корректны.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что закрытие границ не станет эффективной мерой против коронавируса.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси подтвердили первый случай коронавируса. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

Белорусские власти решили проводить обследование и лабораторную диагностику граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.