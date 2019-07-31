Бекиров намерен начать голодовку, если его этапируют из Симферополя

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Крымскотатарский активист может не выдержать длительного переезда

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, намерен начать голодовку, в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск. Об этом сообщил его адвокат Ислам Велиляев, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook юриста.

Бекиров уверен, что не выдержит столь длительного переезда.

"Сегодня, 30 июля, я посетил в СИЗО г. Симферополь Эдем ага Бекирова. Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое", - написал адвокат.

Он добавил, что его подзащитного мучают частые головные боли, на протяжении 10 дней он не мог встать с нар из-за защемления нерва и сильной боли в спине.

"Болит сердце, мучает отдышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха. Ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты. С оглядкой на эти и другие обстоятельства Эдем ага заявил о намерении начать голодовку, в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в г. Красноперекопск, так как он не выдержит столь длительного этапа", - сообщил Велиляев.

Напомним, 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.