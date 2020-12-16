Бедные страны могут не получить вакцину от COVID до 2024 года, - Reuters

Вакцина от коронавируса может не достаться бедным странам до 2024 года. Это может случиться в случае провала механизма COVAX от Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Организаторы схемы сталкиваются с проблемой нехватки средств, рисками поставок и сложными договоренностями, которые могут сделать невозможной скорую отправку лекарства в различные бедные страны мира.

В отчете альянса по вакцинации Gavi, который вместе с ВОЗ занимается механизмом COVAX, сказано, что риск провала схемы поставок вакцины от коронавируса в бедные страны "достаточно велик". И в случае неудачной работы механизма, бедные страны могут остаться без доступа к вакцине до 2024 года.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 ранее, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль попросил ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину.

Украина договорилась о поставках 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Эти партии государство должно получить бесплатно.