На базі Грузинського легіону сталася диверсія, загинув боєць: що відомо

Новий етап обміну полоненими

Нагадаємо, 12 червня в Україну повернулася чергова група військовополонених, яких звільнили з Росії. РБК-Україна опублікувало перші кадри з обміну і детально розповіло про цю подію.

Під час нового етапу обміну в Україну повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені, частина з них зниклими безвісти.

Другий етап обміну відбувся 10 червня. Того дня додому повернулися поранені та тяжкохворі полонені.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області помер український військовий Дмитро Шаповалов. Він повернувся з полону 26 квітня 2023 року.

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