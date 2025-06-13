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На базі Грузинського легіону сталася диверсія, загинув боєць: що відомо

П'ятниця 13 червня 2025 00:44
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На базі Грузинського легіону сталася диверсія, загинув боєць: що відомо Фото: в Україні загинув грузинський броєць (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На базі Грузинського легіону сталася диверсія. Загинув грузинський боєць Деметре Дарчіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави командира Грузинського легіону, який захищає Україну, Мамука Мамулашвілі.

За його словами, захищаючи Україну, загинув Деметре Дарчіа. Це сталося внаслідок диверсії на базі.

"На жаль, унаслідок диверсійного акту, вчиненого на нашій базі, загинув наш боєць Деметре Дарчіа", - повідомив Мамулашвілі.

Він зазначив, що проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національною поліцією України. Мамулашвілі висловив співчуття родині загиблого.

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Фото: загинув боєць Деметре Дарчіа (Facebook.com / MamukaLegion)

Новий етап обміну полоненими

Нагадаємо, 12 червня в Україну повернулася чергова група військовополонених, яких звільнили з Росії. РБК-Україна опублікувало перші кадри з обміну і детально розповіло про цю подію.

Під час нового етапу обміну в Україну повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені, частина з них зниклими безвісти.

Другий етап обміну відбувся 10 червня. Того дня додому повернулися поранені та тяжкохворі полонені.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області помер український військовий Дмитро Шаповалов. Він повернувся з полону 26 квітня 2023 року.

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