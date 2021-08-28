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На базе будущего биокластера для производства вакцин будет создан научный центр, - Ляшко

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Суббота 28 августа 2021 18:05
На базе будущего биокластера для производства вакцин будет создан научный центр, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине запустят биокластер "Биологическая безопасность и биотехнологии" для производства тест-систем для проведения исследований в эпиднадзоре и потенциального производства вакцин в Украине. Параллельно в этом биокластере будет создан Центр противохимической и противотоксикологической защиты.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В центре Института токсикологии, который у нас на Героев Обороны, 6, мы планируем создать биокластер, который станет Институтом здоровья и объединит все наши научные учреждения. Это и лаборатории, и клиника, и виварии (где разводят и исследуют лабораторных животных, - ред.), чтобы масштабировать все наши научные исследования", - сказал Ляшко.

По словам министра, этот центр планируют построить за два года. Он уточнил, что больше деталей о работе центра может появится на следующей неделе "из США".

Ранее Ляшко заявлял, что до конца года в Украине заработает биокластер для производства вакцин.

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Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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