На базе будущего биокластера для производства вакцин будет создан научный центр, - Ляшко

В Украине запустят биокластер "Биологическая безопасность и биотехнологии" для производства тест-систем для проведения исследований в эпиднадзоре и потенциального производства вакцин в Украине. Параллельно в этом биокластере будет создан Центр противохимической и противотоксикологической защиты.

"В центре Института токсикологии, который у нас на Героев Обороны, 6, мы планируем создать биокластер, который станет Институтом здоровья и объединит все наши научные учреждения. Это и лаборатории, и клиника, и виварии (где разводят и исследуют лабораторных животных, - ред.), чтобы масштабировать все наши научные исследования", - сказал Ляшко.

По словам министра, этот центр планируют построить за два года. Он уточнил, что больше деталей о работе центра может появится на следующей неделе "из США".